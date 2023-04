Betrunkener mit 3,38 Promille weicht auf Feldweg aus, wird aber trotzdem erwischt

Nicht grundlos fuhr ein Betrunkener mit seinem Mercedes am Samstagabend auf einem Feldweg. Erwischt wurde er trotzdem von der Polizei.

Auch das Fahren auf dem Feldweg ersparte einem 59-Jährigen am Samstagabend nicht die Polizeikontrolle. Laut Polizeibericht wurde der Mercedesfahrer gegen 21.15 Uhr auf dem Feldweg in der Nähe von Streitheim von einer Streife aufgehalten und kontrolliert. Deutlicher Alkoholgeruch veranlasste die Beamten zu einem Alkotest und das Ergebnis war eindeutig: "Stolze" 3,38 Promille zeigte das Gerät an. Bei dem Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. (dav)