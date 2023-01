Zusmarshausen

vor 33 Min.

Bettschoner feiern wie damals unter der Diskokugel

Plus Die Zusamtaler können auch in Dinkelscherben bestens unterhalten. Der Inthronisationsball zum Start in den Fasching wird zu einer Hommage an die Jahrtausendwende.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Ob das so eine gute Idee der Bürgermeister Bernhard Uhl und Edgar Kalb war, den Rathausschlüssel an das frischgebackene Prinzenpaar der Zusamtaler Bettschoner zu übergeben? Oder hatten sie sich von Prinzessin Christina I. (Eberhardt) in ihrer weiß-blauen Schlaghose und transparenten Flügeln und Prinz Matthias III. (Deffner) in Disco-Jacke und mit Rekorder auf der Schulter blenden lassen? Unter ihrer Herrschaft starteten die Zusamtaler Bettschoner vor restlos ausgebuchtem Haus in die Faschingssaison 2023.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen