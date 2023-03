Bezirkskliniken: Vier Millionen Euro für "Haus im Garten" in Zusmarshausen

Platz für eine neue Außenwohngruppe und Ambulantes Betreutes Wohnen schaffen die Bezirkskliniken Schwaben zurzeit in der Nähe des Seniorenzentrums St. Albert.

Richtfest in der Hochstiftstraße in Zusmarshausen: Hier bauen die Bezirkskliniken Schwaben gerade ein neues Gebäude für eine Außenwohngruppe und für Ambulant Betreutes Wohnen (ABW). Vier Millionen Euro investieren die Bezirkskliniken aus Eigenmitteln in das neue "Haus im Garten".

Ende des Jahres soll es fertig sein. Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer sagte beim Richtfest: "Wir setzen hiermit ein weiteres deutliches Statement für unseren außerklinischen Bereich". Als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bezirkskliniken nahm er zugleich Bezug auf ein weiteres Vorhaben in Günzburg. Im Nachbarlandkreis entsteht aktuell ein neues Heim für seelische Gesundheit für 48 chronisch psychisch kranke Bewohnerinnen und Bewohner. Es gehört wie das Projekt in Zusmarshausen zu "Wohnen und Fördern" und wird etwa 12,5 Millionen Euro kosten.

Das Haus soll für psychisch Kranke neue Perspektiven schaffen



Das Vorhaben in Zusmarshausen ist etwas kleiner, aber nicht minder bedeutsam. An der Hochstiftstraße steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Seniorenzentrum St. Albert das Bestandsgebäude von "Wohnen und Fördern". Die besondere Wohnform ist mit ihren 36 Wohnplätzen gut etabliert. Wenn sich die Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen oder seelischen Behinderungen gesundheitlich und sozial stabilisiert und eine gewisse Selbstständigkeit erreicht haben, stehen sie jedoch vor neuen, schwierigen Fragen: Wie sieht meine Zukunft aus, und wo kann ich künftig leben? "Angesichts des enger gewordenen Wohnungsmarktes und der Unsicherheit, wie es nun weitergeht, haben es die Betroffenen doppelt schwer", erläuterte Martin Sailer.

Ganz in der Nähe des stationären Wohnangebots soll das "Haus im Garten" diesen Menschen ein erhöhtes Maß an Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Einrichtungsleiterin Lisa Geirhos sagte: "Sie kennen die Örtlichkeit und auch einen Großteil des Personals, das sie fortan begleitet. Eine nahtlose Anschlussbetreuung ist gewährleistet".

Der Geschäftsleiter von Wohnen und Fördern, Gerhard Becker, stellte fest: "Der Neubau ist eine sinnvolle Unterstützung und Fortführung unserer Arbeit hier. Wir gehen damit zwei Schritte weiter". Im Erdgeschoss des "Hauses im Garten" soll eine betreute Außenwohngruppe mit sechs Plätzen einziehen. Im Obergeschoss entstehen sieben eigenständige Appartementwohnungen. Außerdem gibt es einen Koch- und Essbereich mit Aufenthaltsraum und Büro im Erdgeschoss sowie einen Hobbyraum, eine Werkstatt und ein Lager im Untergeschoss. Das Gebäude bekommt eine Fassade aus Holz. Auch im Inneren soll einiges mit Holz gestaltet werden. "Die Bewohner sollen es richtig schön haben", kündigte der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken Schwaben, Stefan Brunhuber, an.

Der Standort Zusmarshausen hat eine lange Tradition

Der Standort Zusmarshausen habe für die Gesundheits- und psychiatrische Versorgung der Bevölkerung eine lange Tradition, erläuterte Brunhuber. Aus dem anfänglichen Kreiskrankenhaus wurde ein Bezirkskrankenhaus (BKH). Als 1999 in Augsburg der dritte Bauabschnitt des dortigen BKH in Betrieb ging, wurde das BKH Zusmarshausen aufgelöst und die Patienten nach Augsburg verlegt. Das Gebäude in Zusmarshausen wurde weitgehend abgetragen. An seiner Stelle steht das heutige Seniorenzentrum St. Albert, das die Hospitalstiftung Dinkelscherben betreibt. Aus dem Schwesterwohnheim des ehemaligen BKH wurde das Bestandsgebäude von Wohnen und Fördern mit den 36 Wohnplätzen.

Anstelle eines alten Gebäudes im rückwärtigen Bereich, das nicht mehr erhalten werden konnte und im Frühjahr 2022 abgebrochen wurde, entsteht nun der Neubau. Zum Richtfest sprach Bauleiter Florian Dauer von der Firma Pletschacher Holzbau aus Dasing nun den Richtspruch. (AZ)