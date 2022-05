Zusmarshausen

11:30 Uhr

Bienen ziehen in die Zusmarshauser Realschule ein

Imker Felix Becker kümmert sich um das Projekt an der Realschule in Zusmarshausen.

Plus Ein eigenes Bienenvolk wächst jetzt in der Realschule in Zusmarshausen heran. Wann die neue Königin erwartet wird und was die Schüler von ihren neuen Mitbewohnern lernen können.

Endlich sind sie da, die Bienen der Realschule Zusmarshausen. Gemeinsam mit Schulimker Felix Becker von der Bienen-Bande-Becker hat der stellvertretende Schulleiter Matthias Fels die Bienen in ihr neues Zuhause einziehen lassen.

