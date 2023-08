Zusmarshausen

vor 18 Min.

Zusmarshausen zieht Bilanz: Warum das Schlossfest ein Erfolg war

Plus Tausende Besucher strömten am Wochenende über das Festgelände rund um das Zusmarshauser Schloss. Die Bilanz fällt durchweg positiv aus.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Gute Musik, viele Besucher und sensationelles Wetter: Die Bilanz rund um das Schlossfest in Zusmarshausen fällt positiv aus. Wie viele Besucher in den drei Tagen genau mitgefeiert haben, weiß niemand ganz genau, denn die Gäste konnten ohne Eintrittskarten über das Festareal schlendern. So bleibt es bei groben Schätzungen. Und obwohl es hier zu den Stoßzeiten gelegentlich etwas voller wurde, war es laut Polizei über alle drei Tage hinweg "ein friedliches Fest". Schlägereien und Tumulte gab es nicht. Das hat seine Gründe.

Gleich zur Eröffnung am Freitagabend und rund um die Essenszeiten war in der Regel am meisten los. Viele wollten schließlich zumindest einen Teil des umfangreichen kulinarischen Angebots durchprobieren, das die Vereine an verschiedenen Ständen im Angebot hatten. Dank der weitläufig aufgebauten fünf Bühnen und Sitzgelegenheiten gab es trotzdem immer ausreichend Möglichkeiten, einen Platz zum Essen, Trinken und Plaudern zu finden. Streit um den letzten Platz auf der Bierbank war da also nicht nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen