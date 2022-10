Bilderrätsel: Bettdecke bringt Martina Ketzer aus Gabelbach 1000 Euro

Eine Bettdecke ist in diesen herbstlichen Tagen oftmals sehr willkommen. Dass sie auch bares Geld bringen kann, erfuhr die Gewinnerin unseres Bilderrätsels am Samstagnachmittag.

Wenn die Nächte kälter werden, und gerade jetzt, wo jeder von uns Energie sparen möchte, ist die Bettdecke ein wichtiges Mittel, um auch nachts warme Füße zu behalten. Für Martina Ketzer aus dem Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach bedeutet sie aber auch bares Geld. Denn sie hat am Samstag bei unserem Bilderrätsel 100 Euro gewonnen. Und sie hat schon etwas damit vor.

Das richtige Lösungswort "Bettdecke" hat die 47-jährige Medizinisch-Technische Angestellte aus Gabelbach sofort erraten. Als langjährige Leserin unserer Zeitung hat sie schon bei vielen unserer Rätsel mitgemacht. "Aber bisher habe ich nie gewonnen." Eigentlich möge sie Rätsel gar nicht so besonders, verrät sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Aber bei den Bilderrätseln in der Zeitung mache ich schon immer wieder mal mit", sagt sie. "Denn sie sind relativ einfach zu lösen und es ist nicht zeitaufwendig, da mitzumachen." Deswegen hat sie in den vergangenen Jahren öfters bei der Gewinn-Hotline angerufen.

Am Samstag war es ein spontaner Entschluss. Martina Ketzer hatte die Zeitung bereits gelesen und weggelegt. Erst gegen Mittag holte sie diese noch einmal hervor, griff zum Telefon und nannte ihren Lösungsvorschlag.

Gewinn-Nachricht überraschte die Gabelbacherin

Weil sie beim Einkaufen war, nahm ihr Mann Joachim am Nachmittag die Gewinnnachricht entgegen. "Als ich zurückkam und mein Mann mir von den 1000 Euro erzählte, dachte ich zunächst, er will mich auf den Arm nehmen", sagt sie und schmunzelt. Doch sie ließ sich dann doch schnell überzeugen, dass die gute Nachricht wahr ist.

Martina Ketzer und ihr Mann unternehmen gerne Städtereisen. "Vor drei Wochen waren wir zum Beispiel in Amsterdam", erzählt sie. So haben sie unter anderem schon Hamburg und Berlin besucht. "London hat uns besonders beeindruckt", fügt Joachim Ketzer hinzu. Mit dem Gewinn aus unserem Bilderrätsel wollen Martina Joachim Ketzer eine weitere Weltstadt besuchen: "Wir waren noch nie in Paris. Jetzt können wir es uns anschauen."

So können Sie beim Bilderrätsel mitmachen

Bis zum 31. Oktober noch läuft das Bilderrätsel unserer Zeitung. Täglich zeigen wir im Bayernteil eine Bildkombination, die es zu entschlüsseln gilt. Alles, was Sie dann tun müssen: Am jeweiligen Erscheinungstag in der Zeitung bis 15 Uhr bei der Gewinn-Hotline anrufen oder eine SMS schicken. Aus den Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner. Die Nummer der Gewinn-Hotline: 0137/822703020.

Hinterlassen Sie das Lösungswort, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich.) Oder senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: AA3020 Lösungswort Name Adresse (50 Cent/SMS zzgl. Transport).