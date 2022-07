Zusmarshausen

vor 3 Min.

Bleibt Zusmarshausen die hohe Bahnbrücke erspart?

Plus Bahnausbau Ulm-Augsburg: Das Projektteam der Bahn prüft mehrere Änderungen an der orangenen Trassenvariante. Zwei Vorschläge betreffen Adelsried und Zusmarshausen, ein weiterer die Bestandsstrecke bei Neusäß.

Von Katja Röderer

Die Begeisterung im Marktgemeinderat Zusmarshausen war eher verhalten. Obwohl Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) einige Neuigkeiten zum Thema Bahnausbau vorlegte, die sich viele vor einiger Zeit noch sehr gewünscht hatten. So könnte Zusmarshausen das hohe Brückenbauwerk an der A8 womöglich erspart bleiben. Eigentlich eine gute Nachricht, wäre da nicht noch der Überholbahnhof, der dadurch an einen anderen Platz rücken würde.

