Zusmarshausen

vor 34 Min.

BMW-Fahrer kommt bei Wollbach von der Straße ab

Ein 60-Jähriger fährt in Richtung Wörleschwang und kommt aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Schaden an der Leitplanke ist gering, am Auto nicht.

Ein BMW-Fahrer ist am Donnerstag auf der Staatstraße 2027 von Zusmarshausen in Richtung Wörleschwang gegen eine Leitplanke gerutscht. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei nicht bekannt. Der 60-Jährige war gegen 14.30 Uhr kurz vor der Abfahrt Wollbach von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke gestreift. An seinem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 50 Euro geschätzt. (thia)

