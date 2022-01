BMW-Fahrerin stößt in Zusmarshausen gegen ein geparktes Auto

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Zusmarshausen kollidiert eine 57-Jährige mit einem VW. Die Beifahrerin in dem Golf wird leicht verletzt.

Auf einem Parkplatz in Zusmarshausen ist am Mittwoch eine BMW-Fahrerin gegen ein geparktes Auto gestoßen. Die 35-jährige Beifahrerin in dem VW wurde dabei leicht verletzt.

Die 57-Jährige rangierte laut Polizei mit ihrem BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Römerstraße. Dabei stieß sie gegen den geparkten Golf. Der Sachschaden wird auf knapp über 1000 Euro geschätzt. (thia)