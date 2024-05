Büchereileiter in Zusmarshausen kündigt seinen Rückzug an

Plus Adalbert Sedlmeier will sich nach fast dreieinhalb Jahrzehnten aus der Zusmarshauser Bücherei zurückziehen. Zwei Frauen sollen seine Aufgaben übernehmen.

Mit einer stolzen Bilanz bei den Ausleihen und einem zuversichtlichen Ausblick für die Branche hat jetzt Büchereileiter Adalbert Sedlmeier in Zusmarshausen seinen Rückzug angekündigt. Während der Sitzung des Marktgemeinderats gab der seit fast dreieinhalb Jahrzehnten ehrenamtlich wirkende Literaturexperte einen Personalwechsel im kommenden Jahr bekannt. Ihm sollen die erfahrenen Mitarbeiter Claudia Kimmel und Marikka Reitmayer im Amt folgen. Kinder und Familien werden laut Sedlmeier beim künftigen Angebot noch stärker in den Fokus genommen.

Ratsmitglied Walter Aumann (FWV) sprach angesichts der Nachricht vom „Ende einer Ära", die Adalbert Sedlmeier geprägt habe. Und er würdigte vor allem die besondere Verbundenheit des bald scheidenden Büchereichefs mit den Kinderstätten. Adalbert Sedlmeier habe die Buben und Mädchen früh ans Lesen herangeführt, erklärte Walter Aumann und wies auf den Büchereiführerschein hin, bei dem rund 70 Vorschulkinder lernten, wie so eine Einrichtung benutzt werden kann.