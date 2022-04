Bürger sind bei betrügerischen Anrufen wachsam

Vorsicht ist angeraten am Telefon. Denn bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen wurden zahlreiche betrügerische Anrufe gemeldet. Die Bürger waren wachsam.

Eine "Welle von betrügerischen Anrufen" gab es in den vergangenen Tagen im Bereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Allein am Freitag, 1. April, wurden demzufolge sieben betrügerische Callcenteranrufe in verschiedenen Ortsteilen Zusmarshausens verzeichnet und anschließend zur Anzeige gebracht. In sechs Fällen gab sich laut Polizeiangaben der männliche anonyme Anrufer als Polizeibeamter der Kriminalpolizei Augsburg aus und befragte die Geschädigten telefonisch nach Auffälligkeiten in ihrer persönlichen Wohnumgebung, da dort angeblich vermehrt eingebrochen wurde.

Zu konkreten Forderungen gegenüber den Geschädigten kam es in keinem der Fälle. Allen Angerufenen war die "Masche" bekannt und sie beendeten die Telefonate. In einem Fall gab sich der männliche anonyme Anrufer als Microsoft-Mitarbeiter aus und wollte damit einen Zugriff auf den Computer des Geschädigten erwirken. Auch dieser Versuch wurde durch den Geschädigten erkannt und durch Beendigung des Gesprächs sozusagen entschärft. Ein finanzieller Schaden sei den Geschädigten in keinem der Fälle entstanden, so die Polizei. (lig)