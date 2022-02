Zusmarshausen

vor 50 Min.

Bürgerliste: Bahn redet Trasse entlang der Bestandsstrecke kaputt

Plus Die BLZus-Fraktion des Zusmarshauser Marktgemeinderates wendet sich in einem offenen Brief an den Verkehrsausschuss. Er enthält fünf Forderungen zum Bahnausbau.

Fünf Forderungen haben die fünf Mitglieder der Fraktion Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) aus dem Marktgemeinderat in Sachen Bahnausbau formuliert. Diese haben sie jetzt in einem offenen Brief an den Bundesverkehrsausschuss geschickt. Die Bahn würde die Anwohner der Bestandsstrecke aufwiegeln, heißt es dabei von der BLZus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen