Zusmarshauser Bürgermeister fordert klares Bekenntnis zum Rothsee

Plus Die Anlage liegt idyllisch, kostet die Gemeinde Zusmarshausen aber viel Geld. Das wird auch weiter so bleiben. Vor der Entschlammung steht weiter die Dauerbaustelle.

Der Rothsee wird auch künftig eine Dauerbaustelle bleiben. Darauf haben die Ausführungen von Verwaltung und Bürgervertretung hingedeutet, die sich bei der jüngsten Sitzung im Rathaus ausführlich mit dem flachen Haus-Gewässer im Osten der Marktgemeinde beschäftigten. Trotz zeitweise konträr verlaufender Wortgefechte der Gemeinderäte stand am Ende der einstimmige Beschluss, das bislang erfolgreiche Projekt zur Entschlammung weiterzuverfolgen. Im Mittelpunkt: ein noch größeres Sedimentbecken, das mit etlichen zehntausend Euro zu Buche schlagen wird.

Bei der gut besuchten Zusammenkunft im strömenden Regen vor der Tür wurde deutlich hörbar, dass bei der Wasser- wie Sedimenteansammlung vor den Toren Zusmarshausens neben fiskalischen auch emotionale Aspekte zum Tragen kommen. Man schätzt den See sehr, wie das am Sitzungstisch stets betont wurde. Obwohl höchst idyllisch gelegen, steht er seit seinem Bau vor über 50 Jahren eher ein Synonym für Kummer und Belastungen der Haushaltskasse.