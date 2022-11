Zusmarshausen

Hotel Gasthof Krone in Zusmarshausen bekommt einen neuen Wirt

Das Hotel Gasthof Krone in Zusmarshausen wird verkauft.

Plus Jetzt ist es klar: Der Krone-Wirt Martin Geißinger verkauft das Gasthaus an der Augsburger Straße in Zusmarshausen. Die Marktgemeinde bleibt außen vor.

Von Katja Röderer

Wie geht es weiter mit dem Hotel Gasthof Krone in Zusmarshausen? Die Frage hat im Marktgemeinderat vor Kurzem für heftige Diskussionen gesorgt. Die Vorschläge reichten vom Bürgerhaus mit Bibliothek, Café, Theater und Musikschule über ein Mehrgenerationenhaus und ein Haus der Institutionen bis hin zur Weiterführung des teilweise denkmalgeschützten Gebäudes als Hotel. Jetzt ist die Sache entschieden.

