Zusmarshausen

18:15 Uhr

Das Huhn gibt es jetzt im Zusser Hofladen

Plus Familie Kraus eröffnet einen Hofladen in Zusmarshausen. Mit einer Hüpfburg, Bratwurstsemmeln und Co. wird er am Freitag und Samstag feierlich eröffnet.

Von Marie Fichtel Artikel anhören Shape

Seit sieben Jahren haben Martina und Christian Kraus aus Zusmarshausen Hühner. Für die Eier haben sie einen Automaten angeschafft, an dem sich die Kundinnen und Kunden rund um die Uhr Eier selbst holen können. "Ein Hofladen war eigentlich schon immer sein Traum", erzählt Martina Kraus über ihren Mann.

Den haben die beiden nun verwirklicht. Beim Umbau ihres Hauses haben sie einen kleinen Verkaufsraum integriert. Hier werden nun die Eier der eigenen Hühner und daraus gefertigte Spätzle, Nudeln oder Eierikör verkauft. Jeden Donnerstag werden Hähnchen geschlachtet und frisch verkauft. Aber nicht alles im Hofladen stammt vom Betrieb der Familie Kraus. So gibt es etwa Fisch von der Rothtal-Forellenzucht Lange aus Bieselbach, Obst vom Obsthof Zott aus Ustersbach oder Gemüse aus der Klostergärtnerei Ursberg. "Wir haben alle, von denen wir Produkte beziehen, besucht und uns selbst überzeugt", erklärt Martina Kraus. Auf die Klostergärtnerei Ursberg sind sie etwa durch Freunde aufmerksam geworden. "Uns gefällt der soziale Aspekt und es hat einfach sofort harmoniert", erzählt Christian Kraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen