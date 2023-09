Zusmarshausen

Das ist am Sonntag beim Herbstmarkt in Zusmarshausen geboten

Gut besucht war der Herbstmarkt in Zusmarshausen 2022.

An die 60 Fieranten werden am Sonntag in Zusmarshausen erwartet. Auch Einzelhandelsgeschäfte wollen ihre Türen öffnen.

Bummeln und Schlemmen: An diesem Sonntag, 17. September, ist wieder Herbstmarkt in Zusmarshausen. Fast 60 Fieranten haben sich angemeldet. Von 10 bis 17 Uhr bieten sie ihre Waren im Ortskern an, während die örtlichen Gastronomen sich um das kulinarische Angebot kümmern. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden zudem Imbissbuden aufgebaut. Neben Zuckerwatte und Magenbrot gibt es auch Angebote, um den kulturellen Hunger zu stillen. So präsentieren die Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau musikalische Darbietungen. Außerdem hat das Museum in der Augsburger Straße 11 von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der Dauerausstellung "Geschichte eines schwäbischen Marktortes" ist nun in der Abteilung "Geheimes Waldwerk Kuno" ein Modell der Anlage zu besichtigen. Auch Einzelhandelsgeschäfte und Firmen haben am Sonntag ihre Türen für einen sonntäglichen Einkaufsbummel geöffnet. Warme Socken und allerlei selbst gefertigte Handarbeiten bietet der katholische Frauenbund im Pfarrheim Hildegundis an. Marktplatz, Augsburger Straße und Schulstraße gesperrt Wegen des Herbstmarktes im Ortskern Zusmarshausens kommt es am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen. Von etwa 5 bis 17 Uhr sind der Marktplatz sowie Teilbereiche der Augsburger Straße und der Schulstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Die Busse des AVV werden während der Veranstaltung die Haltestellen "Zusmarshausen, Rothsee", "Zusmarshausen, Post" und "Zusmarshausen, Marktplatz" nicht anfahren. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle "Zusmarshausen, Schulzentrum" auszuweichen. (kabe) Lesen Sie dazu auch Zusmarshausen Plus 50 Jahre Sortimo: So tüftelt das Unternehmen weiter an der Zukunft

