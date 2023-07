Das ist der neue Polizeichef in Zusmarshausen

Auf den früheren Chef der Polizeiinspektion in Zusmarshausen Raimund Pauli folgt Polizeihauptkommissar Robert Schmitt. Er war zuletzt Vize der Polizei in Nördlingen.

Wechsel an der Führungsspitze der Polizeiinspektion in Zusmarshausen: Auf Raimund Pauli folgt Robert Schmitt. Wie berichtet verabschiedete sich Pauli nach 44 Jahren bei der Polizei und mehr als sechs Jahren als Polizeichef in Zusmarshausen in die Pension. Sein Nachfolger war bislang stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion in Nördlingen (Kreis Donau Ries).

Robert Schmitt ist der neue Chef der Zusmarshauser Polizei

Der 57-Jährige Robert Schmitt begann seine polizeiliche Karriere im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst im Jahr 1994. Nach mehreren Berufsjahren in München wurde Schmitt 2004 zur nordschwäbischen Polizei versetzt und übte nach erfolgreich abgelegtem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst verschiedene Tätigkeiten mit Leitungsfunktion aus.

Als Chef der Zusmarshausen Polizei ist Schmitt nun zuständig für einen Dienstbereich von mehr als 400 Quadratkilometern. In dem Einsatzgebiet leben rund 52.000 Menschen. Zu seinem neuen Zuständigkeitsbereich zählen die Städte und Gemeinen Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Markt Diedorf, Markt Dinkelscherben, Emersacker, Markt Fischach, Gessertshausen, Heretsried, Horgau, Kutzenhausen, Ustersbach, Markt Welden und der Markt Zusmarshausen. (kinp)

