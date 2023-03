Zusmarshausen

11:30 Uhr

Das M14 in Zusmarshausen sucht neue Pächter

Plus Mit Pizza, Eis und Bowls hat sich das M14 einen Namen gemacht. Jetzt gibt Familie Schwarz ihre "Genussmanufaktur" auf und sucht einen neuen Pächter.

Von Katja Röderer

Leicht fällt Erhard Schwarz der Abschied nicht. "Wir gehen mit zwei weinenden Augen", gibt er zu. Doch die Entscheidung steht fest: Das Wirtsehepaar sucht neue Pächter für die "Genussmanufaktur M14" in Zusmarshausen. Im Idealfall wäre das ein gastronomisch vorbelastetes Ehepaar mit Interesse an etwas Neuem und Spaß am Beruf, überlegt Erhard Schwarz. Auch einen Koch könnte er sich im M14 gut vorstellen. In den vergangenen zwei Jahren hat Erhard Schwarz das Lokal im ehemaligen Caféhaus an der Wertinger Straße mit seiner Frau Maria aufgebaut. Im dritten Jahr sei es nun eigentlich an der Zeit, die Früchte der harten Arbeit zu ernten, erklärt er.

