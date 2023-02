Zusmarshausen

Das Programm des Frauenbunds in Zusmarshausen im Überblick

Eine Gruppe des katholischen Frauenbunds Zusmarshausen bei einem der vergangenen Ausflüge zur Notre-Dame in Frankreich.

Der katholische Frauenbund in Zusmarshausen stellt sein neues Programm vor. Was in diesem Jahr geboten ist.

Feste, Ausflüge, Wanderungen - der katholische Frauenbund in Zusmarshausen hat eine Menge vor. Das ist das Programm im Überblick: Festnachmittag Am Samstag, 25. Februar, soll bei einem Festnachmittag im Pfarrsaal mit den Gründungsjubilarinnen, allen Mitgliedern und Ehrengästen gefeiert werden.

Mehr Infos und Anmeldung bei Anni Hartmann unter der Telefonnummer 08291/291.

