Das Schicksal des Gasthofs Krone in Zusmarshausen ist noch nicht besiegelt

Plus Wie geht es mit der "Krone" in Zusmarshausen weiter? Diese Frage sorgt im Gemeinderat für eine hitzige Diskussion. Einige Mitglieder verlassen sogar die Sitzung.

Überraschende Wende in Sachen „Krone“: Das Schicksal des beliebten Gasthofs mit Hotel in der Augsburger Straße scheint nach der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats nun doch noch nicht besiegelt. Hatte es bis vor wenigen Tagen noch danach ausgesehen, dass dieses teilweise unter Denkmalschutz stehende Haus im Rahmen der Ortskernsanierung eine groß angelegte Änderung erfahren könnte, besteht nun eine Aussicht auf Weiterführung.