Zusmarshausen

18:30 Uhr

Das Schloss in Zusmarshausen erzählt auch von dunklen Kapiteln

Plus Am Freitag beginnt das große Schlossfest. Doch das Gebäude war nicht immer ein Ort für ausgelassene Feiern. Hinter den Mauern lauern mitunter gruselige Geschichten.

Von Thomas Hack

Schlösser, Burgen, Adelshäuser – kaum etwas beflügelt die Fantasie mehr als die stolzen Herrschaftsmonumente aus der mittelalterlichen Zeitepoche. Ab dem 11. August wird auch das Schloss Zusmarshausen wieder zum Anziehungspunkt zahlloser Besucher werden, die bei Livebands, Kleinkunst und kulinarischen Schmankerln ein paar ausgelassene Festivaltage miterleben möchten. Die Vorbereitungen für das Schlossfest sind in vollem Gange – bis am Ende der komplette Bau in all seiner historischen Pracht im Licht der Scheinwerfer angestrahlt wird. Doch der äußere Schein spiegelt manchmal nicht die gesamte spannende Wahrheit wider.

Um in die Geheimnisse vom Schloss in Zusmarshausen einzutauchen, sollte man zunächst eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen: In Auftrag gegeben wurde der Bau 1505 als Besitztum des Hochstifts Augsburg von einem Fürstbischof namens Heinrich von Lichtenau. "Hochstift" bedeutete damals schlichtweg Verwaltung, ein "Fürstbischof" war ein bürokratischer Verwalter, der aber zudem als Kirchenoberhaupt sowie als "Vollstrecker der Halsgerichtsbarkeit" fungierte – eine etwas elegantere Bezeichnung für einen Menschen, der über Leben und Tod seiner Untertanen zu entscheiden hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

