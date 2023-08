Zusmarshausen

vor 12 Min.

Das Schlossfest in Zusmarshausen startet bei Kaiserwetter

Plus Gute Laune, viele Leute und herrlicher Sonnenschein: Das dreitägige Schlossfest in Zusmarshausen beginnt am Freitagabend unter besten Bedingungen.

Von Katja Röderer

Einen besseren Start ins dreitägige Schlossfest in Zusmarshausen hätte man sich wohl kaum wünschen können. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen füllte sich der Schlossplatz am frühen Freitagabend und bald schon war kaum noch ein Platz frei an den Tischen und Biergarnituren. Erwartungsvolle, gute Laune hatte sich breit gemacht.

Bevor die Band Cash-n-Go mit ihren A-Capppella-Songs loslegte, begrüßte die Kulturbeauftragte Julia Endrös die Gäste und Ehrengäste mit einem strahlenden Lächeln und vielen guten Tipps für das Fest. Auch der Schlossherr und Forstbetriebsleiter Hubert Droste, der kurz von der Geschichte des Schlosses erzählte, war offensichtlich bester Laune. Humorvoll stellte er fest, dass er wohl das falsche Stichwort gegeben haben musste, denn ausgerechnet, als er sagen wollte, dass es damals um Leben und Tod gegangen sei, fiel der Strom aus und das Mikrofon verstummte. Als er wieder zu hören war, dankte der Schlossherr dem Pfarrer für dessen Versprechen, dass das Wetter zum Fest schon gut werden würde. Zumindest am Freitagabend hatte er dieses Versprechen nun eingelöst. Auch die Waldkönigin Antonia Hegele gestand, was viele ohnehin dachten: "Da haben wir heute schon Glück."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen