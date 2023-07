Das sind die besten Schülerinnen und Schüler der Realschule in Zusmarshausen

Die Staatliche Realschule Zusmarshausen verabschiedet und feiert die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Abschlussklassen.

Die Realschule in Zusmarshausen verabschiedete ihre Absolventinnen und Absolventen. Die Feierlichkeiten begannen mit einer kurzen Ansprache des ersten Konrektors Matthias Fels, der alle Anwesenden in der festlich geschmückten Schulaula begrüßte. Im Anschluss richtete Zusmarshausens zweiter Bürgermeister Walter Aumann einige Worte an die Jugendlichen. Glückwünsche an die Absolventinnen und Absolventen sprach außerdem die Elternbeiratsvorsitzende Tanja Müller aus, die außerdem die geschätzten Mitglieder Stefanie Holme und Nicole Spacil verabschiedete.

Mit einer humorvollen Rede blickten die Schülersprecherin Hanna Müller sowie der Schülersprecher Fabian Biber auf die gemeinsam verbrachten Jahre zurück und richteten Dankesworte an ihre Lehrkräfte. In der darauffolgenden Ansprache riet Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald den Abschlussschülerinnen und -schülern, die großen und kleinen Herausforderungen des Lebens mit Realismus und einer angemessenen Portion Optimismus anzugehen.

Die besten Schülerinnen und Schüler der Realschule

Nach dem Überreichen der Zeugnisse wurden zudem die Besten der einzelnen Klassen geehrt: Joseph Leitenmaier und Jonathan Töpfel (10a), Rebekka Fendt und Fabian Biber (10b), Regina Steppich (10c), Nathalie Neff und Emma Vogg (10d) sowie Yanis Neubert und Sebastian Schein (10e). Die musikalische Gestaltung übernahm die Schulband, die von den Lehrkräften Hubert Haslauer, Christian Mögele und Regina Volk unterstützt wurde.