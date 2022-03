Das sind die häufigsten Delikte im Bereich der Zusmarshauser Polizei

Plus Die Zahl an Straftaten ist historisch niedrig. Das führt der Chef der Zusmarshauser Polizei auf die Pandemie zurück. Es gibt aber auch Delikte, die zunehmen.

Die gute Nachricht vorweg: Noch nie war es im Dienstbereich der Zusmarshauser Polizei so sicher wie heute. Die Zahl der Straftaten ist auf einem historischen Tiefstand. Dennoch hatten die Beamten 2021 einiges zu tun. Sie verzeichnen für das vergangenen Jahr 948 Straftaten in ihrem Bereich. Besonders auffällig ist die Entwicklung der Kriminalität im Internet.