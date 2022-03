Das sind die häufigsten Unfallursachen im Bereich der Polizei Zusmarshausen

Plus Statistisch gesehen vergeht kein Tag ohne Unfall im Einsatzgebiet der Zusmarshauser Polizei. Das waren 2021 die wichtigsten Entwicklungen und Unfallursachen.

Corona hat auch Einfluss auf den Verkehr im Augsburger Land. Auffällig ist: Während es zu Beginn der Pandemie ruhiger war, kracht es nun wieder häufiger. Auch im Bereich der Polizei Zusmarshausen. Die hat nun ihre Verkehrsstatistik für 2021 veröffentlicht. Wir haben die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen zusammengefasst: