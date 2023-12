Der Glasfaserausbau in den Zusser Ortsteilen hat begonnen

Im März soll das Internet deutlich schneller sein in Teilen von Wörleschwang, Gabelbach, Gabelbachergreut, Wollbach und Steinekirch. Die Telekom verlegt Glasfaser.

Die Telekom beginnt mit dem Glasfaser-Ausbau in den Zusmarshauser Ortsteilen Wörleschwang, Gabelbachergreut, Wollbach, Steinekirch und Gabelbach. Nach Angaben der Marktgemeinde sollen hier insgesamt 95 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 15 Verteiler installiert werden. Bandbriten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde sollen so möglich sein. Rund 575 Haushalte und Unternehmensstandorte profitieren ab März davon.

Gleichzeitig Surfen und Streamen in den Zusser Ortsteilen

Das Netz sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sei, heißt es von der Gemeindeverwaltung. "Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommunen", ist Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) überzeugt. Es sichere die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. "Der Glasfaseranschluss steigert außerdem den Wert einer Immobilie." Der Kommunalbeauftragte der Telekom, Thilo Kurz, sagte zu, den Ausbau zügig voranzutreiben. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner sollen so gering wie möglich gehalten werden. "Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor", erklärt er. (AZ)

