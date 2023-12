Der Nikolaus kommt auch zum Zusser Christkindlsmarkt

Am ersten Adventswochenende findet rund um den Kirchplatz in Zusmarshausen der Weihnachtsmarkt statt. Viele Vereine bieten Leckereien und ein buntes Programm.

Mit Feuerzangenbowle, Steaksemmeln, Weckmännern und vielem mehr lockt der Zusser Christkindlsmarkt rund um den ersten Advent seine Gäste. Eröffnung ist am heutigen Freitagabend um 18 Uhr auf dem Kirchplatz in Zusmarshausen. Um 18.15 Uhr sorgt die Musikschule hier für musikalische Unterhaltung, um 19 Uhr sind die Jungbläser der Marktkapelle zu hören. Ein Orgelkonzert zum Sehen und Hören ist um 19.30 Uhr in der Kirche anberaumt. Von 18 bis 21 Uhr gibt es außerdem ein Kinderprogramm im Pfarrheim.

Am Samstag wird Holz auf dem Kirchplatz in Zusmarshausen versteigert

Am Samstag geht es dann mit viel Musik, Leckereien und einem bunten Kindertheater weiter. Nach dem Auftritt des Posaunenchors am Samstagabend um 18 Uhr auf dem Kirchplatz beginnt um 19 Uhr die Holzversteigerung. Zeitgleich gibt die Musikschule ein Klavierkonzert im Pfarrsaal. Schon um 17.30 Uhr ist hier das Flötenkonzert der Musikschule zu hören. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert von Somesing in der Kirche. Für Kinder ist ein buntes Programm im Pfarrheim von 17 bis 21 Uhr vorgesehen.

Am Sonntag wird der Nikolaus in Zusmarshausen erwartet

Am Sonntag geht das Kinderprogramm hier von 11.30 bis 16 Uhr weiter. Höhepunkt ist das Kasperle-Theater um 13 und 14 Uhr in der Bücherei. Im Pfarrsaal gibt es von 13 bis 16 Uhr Kuchen und Kaffee. Schon um 11 Uhr spielen die Gabelbacher Musikanten auf dem Kirchplatz, um 12 Uhr folgen ihnen die Alm Dudler, die Marktkapelle Zusmarshausen sorgt ab 14 Uhr für weihnachtliche Stimmung. Der Nikloaus wird um 14.30 Uhr auf dem Kirchplatz erwartet. Um 15.30 Uhr ist dann Zusser Advent. (kabe)

