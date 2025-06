Der Sportverein Wörleschwang feiert neuen Mitgliederrekord

„Wir können stolz auf unser Vereinsleben sein“, erklärt Manuel Schmid als Vorsitzender des Sportvereins Wörleschwang auf der Mitgliederversammlung im Sportheim. Der Sportverein Wörleschwang verzeichnet erneut einen Anstieg an Mitgliedern und zählt nun 378 Mitglieder. Nicht nur der sportliche Aufschwung bei den Fußballern, auch die weiteren Vereinsangebote rund um Yoga, Kinderturnen und Damengymnastik sowie die regelmäßig stattfindenden Feste und Ausflüge sorgen für großes Interesse. Mit den Investitionen in eine neue Flutlicht- sowie Photovoltaikanlage verzeichnet der Verein im abgelaufenen Jahr zwar ein Minus, für die Zukunft des Vereins, so ist sich der Vorstand sicher, sind diese Maßnahmen jedoch wegweisend. Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Dora Hegele, Marianne Steppich, und Georg Demharter wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Kornelia Schneider, Helmut Böck, Armin Wolf und Manfred Kempter für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit. Das Sommerfest des Vereins findet am Samstag, 19. Juli, und am Sonntag, 20. Juli, statt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!