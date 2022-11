Zusmarshausen

vor 24 Min.

Die Alte Posthalterei meldet Insolvenz an – so erklärt der Wirt die Pleite

Plus Die Alte Posthalterei und das Dahoim stecken in der Krise. Ein Insolvenzverwalter lotet nun die Möglichkeiten aus. Für Gutschein-Besitzer hat er schlechte Nachrichten.

Von Katja Röderer

Die Alte Posthalterei in Zusmarshausen hat Insolvenz angemeldet. Das hat der Chef des Hotels, Marc Schumacher, am Mittwoch bestätigt. Zusammen mit Manuela Schumacher hatte der Gastwirt drei Jahre lang versucht, das traditionsreiche Haus in der Marktgemeinde durch die Krisen zu lenken. "Irgendwann sind die Rücklagen mal aufgebraucht", sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

