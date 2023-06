Die Geheimsache Kuno wurde für diesen Zusmarshauser zur Lebensaufgabe

Hans-Peter Englbrecht ist mit dem Silberdistel-Preis unserer Redaktion ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten ist er auf Spurensuche zum Waldwerk Kuno, in dem Zwangsarbeiter schuften mussten.

Lange Zeit war das, was im Wald bei Zusmarshausen geschah vergessen. Vielleicht sollte es auch vergessen werden. Zumindest gab es niemanden, der die sogenannte Geheimsache Kuno aufarbeiten wollte. Niemanden, der öffentlich darüber sprach, was die Nazis dort verbrochen hatten. Mittlerweile ist das anders. Durch das akribische Sammeln von immer mehr Details aus dem Wald ist klar: Dort mussten Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge den Messerschmitt-Düsenjäger Me 262 bauen, den die Nazis als „Wunderwaffe“ handelten. Mit ans Licht brachte das Hans-Peter Englbrecht aus Zusmarshausen. Deshalb und für viele weitere ehrenamtliche Verdienste wurde Hans-Peter Englbrecht mit der Silberdistel unserer Redaktion ausgezeichnet. Damit ehrt die Augsburger Allgemeine Menschen, die sich für andere einsetzen.

Das ist die Auszeichnung Silberdistel 1 / 3 Zurück Vorwärts Mit der Silberdistel ehrt unsere Zeitung Menschen aus der Region für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement.

Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer kunstvoll in Silber gearbeiteten Distelblüte, die eigens in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt wurde.

Jede Leserin und jeder Leser kann Vorschläge für weitere Träger unserer Auszeichnung machen. Ansprechpartner finden sich in unseren Lokalredaktionen.

Der 75-Jährige sammelt seit Jahren Fundstücke und Erinnerungen aus dem Lager. Begonnen hat er damit schon vor über 20 Jahren. Es war die Bemerkung eines Schülers, die alles in Rollen brachte. "Da draußen im Wald, da sind so Betonteile", sagte der Achtklässler im Geschichtsunterricht von Hans-Peter Englbrecht, der lange als Hauptschullehrer arbeitete. Von den rätselhaften Betonteilen hatte Englbrecht noch nie gehört. Am Wandertag ging es mit der Klasse in den Wald, nahe der Autobahn A8. Dort befand sich früher das geheime Waldwerk Kuno.

Waldwerk Kuno: Ausstellung, Gedenkweg, Webseite

Inzwischen gibt es dazu eine Dauerausstellung in Zusmarshausen, die Englbrecht zusammen mit Maximilian Czysz, stellvertretender Leiter der Redaktion Augsburg Land, schuf. Im Wald zwischen Zusmarshausen, Burgau und Scheppach führt seit 2018 außerdem ein Gedenkweg zu den Resten des Waldwerks. Daneben wird auf einer Internetseite ausführlich über das Waldwerk Kuno informiert. Mehrfach wurde diese Arbeit ausgezeichnet. Momentan arbeitet Englbrecht an einem Minaturmodell, welches das Kuno-Gelände abbilden soll. "Das ist ein Jahr Arbeit", erzählt der 75-Jährige. Die Aufarbeitung der Gräueltaten im Wald wurde zu einer seiner Lebensaufgaben.

Denn die Geschichte des Waldwerks ist noch nicht beendet, immer wieder kommen neue Fundstücke ans Licht. Im Dezember 2021 wurde etwa eine Spezialbohrmaschine von Siemens ans Museum übergeben. Sie schlummerte viele Jahre in einer Werkstatt und war in Vergessenheit geraten. 2020 gab es auf dem riesigen Kuno-Gelände eine spannende Entdeckung: An der Glött-Quelle kam das ehemalige Pumpwerk zum Vorschein.

Was im Waldwerk Kuno geschah

Auf dem Gelände im Wald wurden in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs der Düsenjäger Me262 im Waldwerk gebaut. Zwangsarbeiter und jüdische KZ-Häftlinge mussten die Hauptarbeit für die Fertigung der vermeintlichen "Wunderwaffe" verrichten. Ziel war es, möglichst schnell möglichst viele Flugzeuge bauen. Anschließend sollten sie auf dem kerzengeraden Stück der damaligen Reichsautobahn abheben. Tatsächlich waren es dann nur vier Düsenjäger, die in die Luft gingen. Die restlichen rund 75 Flieger standen zwar zum Abflug bereit. Doch dann rückten die Amerikaner heran. (mit mcz)

