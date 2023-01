Zusmarshausen

14:12 Uhr

Die Posthalterei in Zusmarshausen hat einen neuen Pächter

Die Posthalterei in Zusmarshausen öffnet ab Februar wieder.

Plus Nachdem die ehemaligen Pächter Insolvenz anmelden mussten, sollen Hotel und Restaurant in zwei Wochen wieder öffnen. Wer den Betrieb ab Februar übernimmt, wird noch nicht verraten.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Für viele kam das Aus des traditionsreichen Hotels und Restaurants in Zusmarshausen überraschend. Nun gibt es eine gute Nachricht: Die Alte Posthalterei macht wieder auf. In zwei Wochen, zum 1. Februar, wird wieder geöffnet, teilt ein Sprecher des Betriebs auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die rund 40 Arbeitsplätze in der Posthalterei sollen erhalten bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen