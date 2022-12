Die Posthalterei in Zusmarshausen soll neue Pächter bekommen

Plus Nachdem der traditionsreiche Betrieb Insolvenz angemeldet hat, ziehen die aktuellen Wirte einen Schlussstrich. Im Februar soll es unter neuer Führung weitergehen.

Die Pächter der Posthalterei in Zusmarshausen hören auf. Anfang Dezember hatte der Betrieb Insolvenz angemeldet. Nun ziehen Manuela Schumacher und ihr Mann Marc Schumacher einen Schlussstrich. Bis zum 30. Dezember bleiben das Restaurant und das Hotel noch geöffnet, die geplante Silvesterparty fällt aus. Ab Februar soll es neue Pächter geben.