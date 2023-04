Die Realschule in Zusmarshausen wird zum Konzertsaal

Nach vier Jahren Pause sind wieder junge Musikerinnen und Musiker beim Frühjahrskonzert zu hören. Das kommt beim Publikum gut an.

Mit lautem Trommeln startete das Frühjahrskonzert der Staatlichen Realschule Zusmarshausen: Auf Schulmülleimern und einer E-Gitarre brachten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e ihre unter der Leitung von Beatrice Jonietz entstandene Eigenkomposition "Stick-Stoff" zu Gehör. Das Konzert, das schon eine lange Tradition hat, setzt sich aus Beiträgen von Klassen und Wahlfachgruppen sowie Einzelbeiträgen von Preisträgern des schulinternen Musikwettbewerbs zusammen.

Viel Power beim Frühjahrskonzert der Realschule Zusmarshausen

Mit viel Power war man gestartet, mit viel Power ging es weiter: Shania Peetz und Lea Karl tanzten im Hip-Hop-Style und begeisterten das erschienene Publikum. Die Pianistin Amelie Swoboda verzauberte die Zuhörer mit einem Stück von Yann Tierson aus dem Film "Die wunderbare Welt der Amelie". Ein großer Klassenbeitrag folgte: Zwei 5. Klassen unter der Leitung von Frau Bielek und ein fürs Konzert eigens entstandener Chor von Frau Klaffke-Engstler musizierten eine rhythmisch aufgeladene Version von "Clocks" (Coldplay). Die Auftritte von Nastya Pysmenna mit einem zauberhaften Klavierstück und Lucy König in einer verträumten Querflötenversion von Tom Odells "Another Love" kontrastierte Jonas Grünwald am Schlagzeug mit dem Tote-Hosen-Hit "An Tagen wie diesen", bevor dann Ellen und Liana Ervandian mit ihren wunderschönen Stimmen den Titel "Ben" von Michael Jackson interpretierten. Vor der Pause glänzte schließlich die Bigband unter der Leitung von Herrn Mögele mit "Blinding Lights" und dem unvergänglichen "You’ll Be in My Heart" von Phil Collins.

Volles Haus beim Frühjahrskonzert der Realschule Zusmarshausen. Foto: Matthias Fels

Eine Version des Elton-John-Hits "I’m Still Standing"

Nach der Pause, die Dunkelheit hatte Zusmarshausen eingeholt, startete ein besonderer Programmpunkt: Die 5d begrüßte mit ihrem "Welcome to the Show" unter Frau Engstlers Leitung im Schwarzlicht, mit leuchtenden Händen und Füßen. Eine Version des Elton-John-Hits "I’m Still Standing" brachte dann Sebastian Kugelbrey virtuos auf die Klaviertasten, bevor Mia Wolf und Vivian Rösch akrobatisch und mitreißend zu "Monster" tanzten. Bevor man die Bigband mit "I’m Still Standing" und dem Hit "What a Feeling" aus dem Film "Flashdance" zum Ende des kurzweiligen Konzertes hören konnte, kamen drei ganz besondere Musiker auf die Bühne: Jakob Böck mit seiner Steirischen Handharmonika und dem Stück "Böhmischer Traum", sowie die beiden ersten Preisträger des Musikwettbewerbs, Amelie Mayr und Dominik Berchtold. Amelie spielte auf ihrer Klarinette meisterhaft eine klassische Sonate und Dominik ein fetziges jazziges Stück von André Wagnéiu, das man seiner auf den ersten Blick recht behäbig wirkenden Tuba zunächst nicht zutrauen würde.

Last but not least trug die professionelle Licht- und Tontechnik von Daniel Burger und Bernhard Bröde und unterstützt von der Bühnentechnik-AG der Realschule unter Herrn Diewald ebenso zum Gelingen der Veranstaltung bei wie die gewandte Moderation von Meron Farhad Mansor aus der 5. Klasse.