Die Arbeiten an der Kläranlage in Zusmarshausen dauern länger als gedacht. Das hat jetzt auch Folgen für die Haus- und Grundstückseigentümer in der Marktgemeinde. Sie müssen am Ende für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage aufkommen. Anders als bisher geplant, wird ihnen die Rechnung in diesem Jahr aber nicht mehr ins Haus flattern.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis