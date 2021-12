Die Schule in Zusmarshausen zeigt Courage - und wird ausgezeichnet

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben an der Zusmarshauser Grund- und Mittelschule keinen Platz. Deshalb wurde die Einrichtung nun ausgezeichnet.

Die Grund- und Mittelschule Zusmarshausen setzt ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, und reiht sich damit in das über 3000 Schulen angehörige Netzwerk "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" ein. Initiiert wurde das Projekt von den Schülersprechern und -sprecherinnen der Mittelschule.

In Zusammenarbeit mit ihrem Vertrauenslehrer Christian Augustin suchten sie jede Klasse der Schule auf und informierten und diskutierten rund um das Thema Rassismus. Im Anschluss war die gesamte Schule gefragt: Eine Abstimmung erfolgte, in welcher alle Schülerinnen und Schüler ihre Stimme abgeben konnten, um ein Zeichen zu setzen und couragiert zu handeln. Mit weit über 80 Prozent aller abgegebenen Stimmen wurde deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung stemmen und hierzu nachhaltige Projekte, Veranstaltungen und Aktionen durchführen wollen. Zudem sollen Gewalt, diskriminierende Äußerungen und Handlungen stets angesprochen und in offene Auseinandersetzungen gebracht werden, sodass gemeinsam Wege gefunden werden, einander respektvoll zu begegnen.

Symbol gegen Ausgrenzung im Schulgebäude Zusmarshausen

Der offizielle Titel wurde der Schule nun von Regionalkoordinatorin Uta Manz verliehen. Hier überließ Rektorin Daniela Wörle die Planung und Umsetzung der Feier der SMV und war sehr stolz auf das Ergebnis. Für die musikalische Umrahmung sorgte Franziska Scherer auf der Querflöte, bei der Dekoration unterstützte die Klasse 5a.



Auch Bernhard Uhl, Bürgermeister von Zusmarshausen, der in besonderer Funktion bei der Verleihung anwesend war, freute sich über die Auszeichnung. "Es geht nicht darum, zu diskutieren, ob Rassismus existiert oder nicht, vielmehr geht es darum, über Rassismus und damit verankerte Diskriminierungsformen zu sprechen und die eigene Sozialisierung zu reflektieren", so Bernhard Uhl. Auch der Schülersprecher fand klare Worte: "Alltagsrassismus muss beendet werden – aber das schaffen wir nur gemeinsam." Zeichen nach außen wird das dazugehörige Schild sein, welches als Symbol gegen Ausgrenzung im Schulgebäude angebracht wird. (AZ)

