Was ein Gutachter dem Rathaus empfahl

Die Verwaltung der Marktgemeinde hat insgesamt 120 Beschäftigte. Mehr als die Hälfte davon arbeitet in den Kindertageseinrichtungen und der Mittagsbetreuung. Daneben sind die Fachbereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und der Bauhof ebenso wichtig wie die Kernverwaltung im Rathaus. Bei letzterem hat ein externes Büro vor knapp zwei Jahren eine Organisationsuntersuchung durchgeführt.

Dabei kamen auch die Beschäftigten zu Wort. Sie bewerteten das Betriebsklima laut Mitteilung der Marktgemeinde als gut bis sehr gut. Der Gutachter kam zum Ergebnis, dass bei einer Ist-Besetzung von 16,60 Vollzeitstellen eine Auslastung von 17,77 Stellen vorliegt. Das entspricht den mittleren Vergleichszahlen bei bayerischen Gemeinden gleicher Größe wie Zusmarshausen.

Allerdings empfahl der Gutachter des Büros für Kommunalberatung mittelfristig eine Organisation von drei Sachgebieten anstatt vier. Dieser Empfehlung kam Bürgermeister Bernhard Uhl nun nach. Die bisherigen Sachgebiete 3 (rechtliches Bauamt) und 4 (technisches Bauamt) sind seit 1. Januar bilden ein neues Sachgebiet. Somit besteht die Kernverwaltung aus drei Säulen und gliedert sich in „Geschäftsleitung, Zentrale Steuerung, Bürgerdienstleistungen“ (Sachgebiet 1), „Finanzen/Kasse/Steuern“ (Sachgebiet 2) und „Planen und Bauen, Umwelt und Klimaschutz, Grundstücke“ (Sachgebiet 3). Leiter des neuen Sachgebietes 3 ist Marktbaumeister Peter Finkenzeller.

2025 sollen manche Abläufe in Zusmarshausen digitaler werden

Die Organisationsänderung erfolgte in Abstimmung mit allen Beteiligten in einer Personalversammlung im Dezember. Mit der neuen Aufbauorganisation ergeben sich mehrere Synergien. So können etwa künftig Bauleitplanverfahren und die Erschließungsplanung für neue Baugebiete sachlich und personell in einem Sachgebiet abgearbeitet werden. Im neuen Jahr soll nach dem Willen von Bernhard Uhl einiges digitaler ablaufen. Außerdem werden jetzt die Abläufe im Bauhof, der Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung von dem externen Büro geprüft. Das Ergebnis sollte Mitte 2025 vorliegen. (AZ)