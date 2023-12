Die Zusamtaler Bettschoner lüften ein Geheimnis

Der Faschingsverein aus Zusmarshausen stellt seine Prinzenpaare vor: Es sind Ronja I. und Philipp I. und Martha und Luis. Das planen die Bettschoner in der neuen Saison.

Um ihrem Publikum auch in der neuen Faschingssaison ein tolles Programm bieten zu können, haben die Aktiven der Faschingsgesellschaft Zusamtaler Bettschoner gerade besonders intensiv trainiert. Stundenlang wurde am Wochenende geprobt, getanzt und geschwitzt. Auch die Kindergarde hat schon fleißig geübt. Die Saison steht unter dem Motto „Seidenstraße – vom Orient zum Okzident“.

Während des Trainingswochenendes wurde das Geheimnis über das diesjährige Prinzenpaar gelüftet: Prinzessin Ronja I. Henkel und Prinz Philipp I. Meitinger werden die Zusamtaler Bettschoner als Prinzenpaar durch den Fasching führen. Mit Spannung hatten die Gäste bei der Nikolausfeier in der Rücklenmühle die Bekanntgabe erwartet.

Die Bettschoner begrüßen die Hoheiten mit viel Applaus

Mit großem Applaus wurde das Prinzenpaar Ronja und Philipp schließlich empfangen. Nacheinander wurden die Aktiven, der Ausschuss, die Kindertrainerinnen, der Kostümausschuss und die Techniker vorgestellt. Hofmarschallin ist Franca Jettenberger. Das Hofmarschallduo Emilia Lauter und Josephine Endrös stellte die Kindergarde und deren Prinzenpaar vor. Prinzessin Martha Herkommer und Luis Krebs führen 2024 die aufgeweckten Kids der Kindergarde an.

Das sind die Faschingstermine der Bettschoner

Der Kartenvorverkauf für die Inthronisationsbälle beginnt diesen Sonntag, 10. Dezember. Von 11 bis 12 Uhr gibt es Karten im Vereinsheim (Eingang über Giseberthof). Die weiteren Termine: I. Inthronisation am Freitag, 12. Januar 2024, II. Inthronisation am Samstag, 13. Januar 2024, Beginn jeweils um 20 Uhr. Die Sonntags-Inthronisation findet am 14. Januar 2024 ab 17 Uhr statt, die III. Inthronisation am Freitag, 19. Januar, ab 20 Uhr, die IV. Inthronisation am Samstag, 20. Januar 2024 ab 20 Uhr und die Zusatz-Inthronisation ist am Freitag, 26. Januar 2024 ab 20 Uhr geplant. Die Faschingsumzug soll am Sonntag, 11. Februar 2024, in Zusmarshausen stattfinden.

Die Inthronisationsbälle finden im Pfarrzentrum Dinkelscherben, Auer Kirchweg 2 statt. Zusätzlich wird im Pfarrzentrum Dinkelscherben noch ein Kinderball am 21. Januar und ein Teenieball am 27. Januar stattfinden. Die Veranstaltungen in der Schwarzbräuhalle sind wieder am Faschingssamstag und Faschingssonntag. (AZ)

Lesen Sie dazu auch