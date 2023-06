Dieb bestiehlt Mann in Zusmarshausen auf dem Supermarktparkplatz

Mit dem Geldwechsel-Trick gelang es am Freitag einem Mann, seinem Opfer Geld aus dem Geldbeutel zu ziehen. Wie die geschickte Betrugsmasche ablief.

Ein 66-jähriger Mann war am Freitag gegen 12.45 Uhr gerade dabei, auf dem Rewe-Parkplatz in Zusmarshausen seine Einkäufe ins Auto einzuladen, als ein Mann bei ihm ein Ein-Euro-Stück wechseln wollte. Als der 66-Jährige seinen Geldbeutel nach Kleingeld durchsuchte, griff der Täter ebenfalls in den Geldbeutel des Mannes und lenkte diesen durch ein Gespräch so geschickt ab, dass dieser nicht bemerkte, wie ihm der Täter mehrere Geldscheine aus der Brieftasche zog. Der Diebstahl fiel dem Geschädigten erst später auf. Ihm wurden etwa 100 Euro Bargeld gestohlen.

Beschreibung des Diebs liegt vor

Der Täter wird wie folgt beschrieben: osteuropäisches Aussehen, er sprach sehr schlechtes, gebrochenes Deutsch, ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, untersetzt, trug eine blaue Jeans und ein Polohemd. Wer weiterführende Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18 900 zu melden. (AZ)

