Dieb läuft im Supermarkt vor der Kassiererin davon

Einen Ladendiebstahl meldet die Polizei aus Zusmarshausen: Ein 44-jähriger Mann verstaute in einem Supermarkt mehrere Hygieneartikel in seiner Tasche und wollte dann ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Eine Kassiererin bemerkte den geplanten Diebstahl, und rannte dem Täter sofort hinterher und konnte diesen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt stellen. Der Täter übergab die Artikel freiwillig an die Kassiererin und flüchtete dann vom Tatort. Eine Polizeistreife konnte den Mann wenig später im näheren Umkreis identifizieren und festnehmen. Den Dieb erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (kar)

