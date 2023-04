Zusmarshausen

12:20 Uhr

Dieb stiehlt in Zusmarshausen Geldbeutel aus dem Einkaufswagen

Einer 61-jährigen Frau wird in einem Supermarkt an der Römerstraße in Zusmarshausen der Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Eine 61-Jährige ist am Montag in einem Supermarkt an der Römerstraße in Zusmarshausen bestohlen worden. Die Frau kaufte zwischen 13.40 und 13.45 Uhr in dem Geschäft ein und hatte für einen kurzen Moment ihren Geldbeutel unbeaufsichtigt in dem Einkaufswagen liegen lassen. Wann genau und wie der Dieb zugeschlagen hat, lässt sich laut Polizei nicht mehr feststellen. Auch eine ungefähre Beschreibung des Täters konnte die Frau nicht abgeben. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen entgegen. (thia)

