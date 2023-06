Zusmarshausen

12:30 Uhr

Dieb stiehlt in Zusmarshausen zwei Schülern die Rucksäcke

Zwei 14-Jährige stellen ihre Schultaschen am Lehrerparkplatz in Zusmarshausen in die Büsche. Als sie zurückkommen, sind die Rucksäcke verschwunden.

Zwei Schülern sind in Zusmarshausen die Schultaschen gestohlen worden. Die beiden 14-Jährigen hatten diese gegen 15 Uhr beim Lehrerparkplatz am Schulzentrum in einem Busch abgestellt. Passiert ist der Diebstahl bereits am vergangenen Donnerstag, wie die Polizei jetzt mitteilt. Als die Schüler gegen 18 Uhr wieder zurückkamen, waren ihre beiden Taschen verschwunden. Bei dem einen Ranzen handelt es sich um einen grauen Eastpack-Rucksack in grau mit dem üblichen Inhalt einer Schultasche, wie unter anderem Mäppchen, Zirkel und Taschenrechner. Von dem zweiten Rucksack liegt derzeit keine Beschreibung vor. Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf rund 300 Euro. (thia)

