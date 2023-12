Zusmarshausen

13:47 Uhr

Diebe in Zusmarshausen im Netto unterwegs und klauen Paket

Zwei Diebstähle ereigneten sich in den vergangenen Tagen in Zusmarshausen.

Die Polizei berichtet von zwei Diebstählen in den vergangenen in Zusmarshausen. So gingen die Täter vor.

Opfer eines Diebstahls wurde am Freitag gegen 17:00 Uhr ein 43-Jähriger aus Zusmarshausen. Der Mann hatte beim Einkauf im Netto Markt in der Wertinger Straße versehentlich seinen Geldbeutel liegen lassen. Doch dort war der Geldbeutel später nicht mehr zu finden. Am Dienstag stellte der Mann dann fest, dass mit seiner EC-Karte, welche sich im Geldbeutel befunden hatte, unberechtigt mehrfach Zigaretten gekauft wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 70 Euro, berichtet die Polizei. Pech hatte auch eine 42-Jährige aus Zusmarshausen. Sie erwartete ein Paket eines Online-Händlers. Dieses wurde vom Paketfahrer bereits am vergangenen Freitag vor der Haustüre der Nachbarn in der Ludwigstraße abgestellt. Als die Frau das Paket am Dienstag abholen wollte, war es nicht mehr da. Der Beuteschaden beläuft sich hier auf ca. 100 Euro, heißt es im Polizeibericht. In beiden Fällen sucht die Polizei Zusmarshausen nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 08291 18900. (kinp)

