Diebe zapfen in Zusmarshausen 1000 Liter Diesel aus Lkw ab

In Zusmarshausen schlagen Spritdiebe bei einem am Richtstattweg geparkten Scania-Sattelzug zu. Der Tank des Lkw war offenbar gut gefüllt.

Dieseldiebe haben wieder einmal zugeschlagen. Dieses Mal bedienten sich die Unbekannten in Zusmarshausen an dem vollen Tank eines Lastwagens der Marke Scania. Passiert ist der Diebstahl laut Polizei In der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 2.55 Uhr, auf dem Schotterparkplatz am Richtstattweg.

Auf Parkplatz am Richtstattweg in Zusmarshausen 1000 Liter Diesel gestohlen

Die unbekannten Täter zapften aus dem Scania-Sattelzug rund 1000 Liter Diesel ab. Der Vermögensschaden beläuft sich auf rund 1700 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)