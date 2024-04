Diebestour auf Wertstoffhof endet mit Festnahme

Die Beute war nicht wertvoll, doch die Folgen für zwei Männer groß. Eine Streife nahm die beiden mit auf die Polizeiwache.

Ein Wertstoffhof als Ort für einen Diebstahl? Auch das gibt es. Am Samstag gegen 18 Uhr wurde der Polizei Zusmarshausen mitgeteilt, dass sich zwei Männer an einem Altkleidercontainer am Wertstoffhof in Zusmarshausen in der Römerstraße zu schaffen machten. Bei Eintreffen der Streife waren die beiden auf dem umzäunten und abgesperrten Wertstoffhof noch zugange. Nach einer kurzen Flucht wurden sie vorläufig festgenommen. In ihren Rucksäcken hatten sie ausrangierte Elektrogeräte und Schrott. Der 33-Jährige und der 38-Jährige wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Das Diebesgut im Wert von etwa 50 Euro wurde sichergestellt. (kar)