Zwei Unfälle beim Ein- und Ausparken in Zusmarshausen und Diedorf

Zwei Parkunfälle hat es am Donnerstag gegeben.

In Zusmarshausen stoßen bei einem Parkmanöver zwei Renaults zusammen und in Diedorf bleibt ein Fahrer mit der Anhängerkupplung an einem Auto hängen.

Zwei Parkunfälle hat es am Donnerstag gegeben. In Zusmarshausen passierte es beim Ausparken und in Diedorf beim Einparken. Ein 36-jähriger Renault-Fahrer wollte gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße in Zusmarshausen rückwärts aus einer Lücke fahren und übersah dabei einen Renault-Fahrer, der laut Polizei verkehrsbedingt stehen bleiben musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1500 Euro. In Diedorf wiederum wollte um 8 Uhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand der Keimstraße fahren. Dabei stieß er leicht mit seiner Anhängerkupplung gegen einen geparkten Wagen. Durch den minimalen Anstoß wurde jedoch lediglich das Kennzeichen des Geparkten verbogen. (thia)

