Dieses Wochenende ist Christkindlesmarkt in Zusmarshausen

Der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Waffeln weht ab heute wieder drei Tage lang durch Zusmarshausen. Am heutigen Freitagabend wird hier auf dem Kirchplatz der Zusser Christkindlesmarkt eröffnet. Auch in diesem Jahr ist wieder ganz Zusmarshausen dabei, den Christkindlesmarkt mitzugestalten.

So bietet die örtliche Feuerwehr Schupfnudeln und Fonduekäse auf Brot an, der TSV hat unter anderem Pommes im Angebot und die CSU steht mit einer Gulaschkanone parat. Die Freien Wähler bieten Backwaren aus dem Ofen an und die Bürgerliste Kässpätzle oder Steaksemmeln. Wildburger gibt es bei Florians Wildspezialitäten und Crêpes bei der Tennisabteilung des TSV. Die Wasserwacht und der Gartenbauverein schenken hauptsächlich Getränke aus, beim BRK gibt‘s Süßes, Gebasteltes und Feuerzangenbowle und bei Familie Hauke alles rund um den Honig.

Wer nicht nur essen und trinken will, findet auf dem Zusser Christkindlesmarkt auch Geschenkartikel am Stand der Mutter-Kind-Gruppe und beim Katholischen Frauenbund, wo es auch Strickwaren, Kränze oder Töpferwaren gibt. Handarbeit ist zudem am Stand von Wohnen und Fördern zu haben. Auch die Ministranten haben gebastelt und bieten allerlei Süßes an ihrem Stand an.

Das Programm des Zusser Christkindlesmarkts

Freitag: Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Kirchplatz mit der offiziellen Eröffnung, die von der Sing- und Musikschule musikalisch begleitet wird. Um 19.30 Uhr findet dann in der Kirche ein Orgelkonzert zum Sehen und Hören statt.

Samstag: Der Samstag beginnt mit einem Klavierkonzert der Sing- und Musikschule um 17.30 Uhr im Pfarrsaal. Von 17 bis 21 Uhr gibt es ein Kinderprogramm im Pfarrheim. Um 18 Uhr spielt der Posaunenchor auf dem Kirchplatz und um 19 Uhr findet hier die Holzversteigerung statt. Um 19.30 Uhr beginnt das Somesing-Konzert in der Kirche.

Sonntag: Auch am Sonntag gibt es dann noch einmal viel Musik auf dem Kirchplatz zu hören. Um 11 Uhr spielen hier die Gabelbacher Musikanten, um 12 Uhr die Alm Dudler und um 14 Uhr gibt es Musik von der Marktkapelle Zusmarshausen. Der Nikolaus wird um 14.30 Uhr auf dem Kirchplatz erwartet. Ab 15.30 Uhr ist hier dann der Zusser Advent. Im Pfarrsaal gibt es Kaffee und Kuchen von 13 bis 16 Uhr und in der Bücherei findet um 13 Uhr und um 14 Uhr wieder ein Kasperle-Theater statt. Von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr wird außerdem ein Kinderprogramm im Pfarrheim angeboten. Ab 11 Uhr findet außerdem neben dem Honigstand eine Tombola statt.