Die Bettschoner starten orientalisch in die fünfte Jahreszeit

Plus Unter der Herrschaft von Ronja Henkel und Philipp Meitinger starteten die Zusamtaler Bettschoner mit einer famosen Inthronisation der Prinzenpaare in die kurze, aber knackige Faschingssaison.

Showtime! Mit Einmarsch der Aktiven begann die aufregende, spannende und atemberaubende Reise nach dem Motto „Auf der Seidenstraße – vom Orient zum Okzident“. Dem Publikum bot sich beim Inthronisationsball der Zusamtaler Bettschoner im Dinkelscherber Pfarrsaal eine perfekt einstudierte Choreografie.

Erster glanzvoller Höhepunkt des Abends war der Einzug des neuen Prinzenpaares: Ronja I. sowie Philipp I. beide in einem herrlich weiß-goldenen Kostüm. Nach der Entmachtung von Bürgermeister Bernhard Uhl und der Schlüsselübergabe wurde er vom Elferrat wieder zu seinem Platz geführt. Davor erhielt er gemeinsam mit seinem Kollegen aus Dinkelscherben Edgar Kalb den nagelneuen Orden überreicht.