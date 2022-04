Wilde Walpurgisnacht im Pfarrheim von Dinkelscherben

Plus Die Zusamtaler Bettschoner holen ihre wegen Corona ausgefallenen Bälle nach. Welche Rolle der Krieg in der Ukraine dabei gespielt hat.

In der Ukraine wütet ein schrecklicher Krieg. Für den Vorstand der Zusamtaler Bettschoner sei es deshalb keine einfache Entscheidung gewesen, die Inthronisationsbälle stattfinden zu lassen, erzählt Julia Färber. Schließlich aber sei man sich einig gewesen: "Wir wollen dem Publikum wieder ein bisschen Spaß und Ablenkung zu bieten."