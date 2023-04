Zusmarshausen und Dinkelscherben zeichnen ihre Sportskanonen aus

Plus Die Gemeinden ehren die herausragenden Leistungen von 122 Sportlerinnen und Sportlern. Boxweltmeisterin Tina Rupprecht erzählt von ihrem großen Kampf in Fresno, Kalifornien.

Durch Corona konnte die Ehrung zweimal nicht stattfinden, da hatte sich ganz schön was aufgestaut. Darum war jetzt die Freude bei Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl sowie Bürgermeister Edgar Kalb aus Dinkelscherben groß, endlich herausragende Athleten aller Altersklassen auszeichnen zu können. Fleißig verteilten sie eineinhalb Stunden lang Urkunden, überreichten Gutscheine und schüttelten viele Hände.

Für manche Sportgeräte gab es vom Sportler eine Erklärung. Rolf Anton, der bei den Instinktivbogen (die ursprünglichste Form des Bogenschießens) der Senioren den ersten Platz erzielt hatte, erklärte auf die Frage von Edgar Kalb, wie viel Pfund zum Spannen notwendig seien: "40 Pfund und das 144-mal."