Dinkelscherber wollen beim Bahnprojekt nicht auf Strecke bleiben

Welche Trasse am Ende auch kommt, Dinkelscherben will nicht auf dem Abstellgleis landen. Das Bahnprojekt Ulm-Augsburg hält der Bürgermeister grundsätzlich für "absoluten Irrsinn."

Man kennt das ja vom Gartenzaun: Nachbarn vergleichen sich gerne. Bei den beiden Marktgemeinden Dinkelscherben und Zusmarshausen ist das nicht anders. Die eine liegt verkehrsgünstig an der Autobahn, hat eine stolze Brauerei und einen schönen, wenn auch nicht immer badetauglichen Badesee. Die andere hätte gerne etwas mehr Gewerbe, hat aber ein ausgezeichnetes Freibad und einen theoretisch gut angebundenen Bahnhof. Damit das auch so bleibt, will man in Dinkelscherben rechtzeitig die Weichen stellen – und blickt in Richtung Nachbar.

Hätte in Bahnhalt in Zusmarshausen Auswirkungen auf Dinkelscherben?

Denn auch Zusmarshausen könnte irgendwann einen eigenen Bahnhof bekommen. Zumindest gibt es erste Pläne dafür. Dieser Halt ist erst seit Kurzem im Gespräch und würde nur dann gebaut werden, wenn sich der Bundestag für eine Schnellzugstrecke zwischen Ulm und Augsburg an dieser Stelle entscheiden würde. Bislang ist das also Zukunftsmusik. Man sei noch "meilenweit entfernt" von einem Halt für Regionalzüge, hieß es zuletzt aus Zusmarshausen. Sollte die Schnellbahn durchs Augsburger Land am Ende tatsächlich entlang der jetzigen Bahntrasse verlaufen, dann wäre der Traum von einem Bahnhof für Zusmarshausen ohnehin ausgeträumt. Im Dinkelscherber Gemeinderat ist man sich aber schon jetzt einig: Ein Bahnhalt in Zusmarshausen darf keine negativen Konsequenzen für den Markt Dinkelscherben nach sich ziehen. Das ist einer von drei Punkten, die nun beschlossen wurden.

Die anderen beiden sind folgende: Der potenzielle Halt in der Nachbargemeinde dürfe keine Auswirkungen auf den 15-Minuten-Takt haben und nicht zu einer Verlagerung der Nahverkehrskapazität von der Bestandsstrecke auf eine potenzielle Neubaustrecke führen. Mit diesen drei Punkten möchte die Gemeinde klar machen, dass sie durch den Bahnausbau der Strecke zwischen Ulm und Augsburg nicht benachteiligt werden möchte. Das wurde so im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Dinkelscherber hoffen auf 15-Minuten-Takt nach Augsburg

Stellt sich die Frage: Welche Rolle spielt die Position der Gemeinde bei diesem komplexen Thema überhaupt? Schließlich führt die Strecke durch mehrere Landkreise und etliche Kommunen. Bürgermeister Edgar Kalb ist da wenig optimistisch. "Wegen ein paar Minuten Fahrzeit sollen da ganze Landkreise umgegraben werden", poltert der Rathauschef. "Ich halte das für absoluten Irrsinn. Ganz egal welche Strecke." Auch zu der Nachricht, dass alle bestehenden Bahnhöfe entlang der Strecke innerhalb von fünf Monaten im Jahr 2030 ausgebaut werden sollen, hat der Bürgermeister eine klare Meinung: "Da fehlt mir komplett der Glaube. Wer steckt denn so viel Geld in ein Haus, wenn er eigentlich schon ein neues plant?" Allein der Ausbau des Bahnhofs in Dinkelscherben würde mehr als fünf Monate dauern, ist sich Kalb sicher.

Andere Mitglieder des Gemeinderats sind da etwas optimistischer. Ein Neubau der Strecke, auf der dann in Zukunft Schnellzüge fahren, könnte die bestehenden Gleise entlasten, erklärt Willibald Gleich (CSU): "Momentan ist die Strecke ja total überlastet." Die Frage, ob Zusmarshausen einen Bahnhalt brauche oder nicht, könne in Dinkelscherben ohnehin nicht entschieden werden. Marktrat Tobias Mayr erklärte: "Wir sind nicht gegen einen Halt in Zusmarshausen." Man wolle den Prozess aber kritisch begleiten und mögliche Nachteile für Dinkelscherben von vornherein ausbremsen. Auch mit Blick auf einen möglichen Ausbau der Staudenbahnstrecke erklärte Mayr: "Wir wollen einen guten Takt, der nicht in Gessertshausen endet."

Wie geht es weiter mit dem Bahnprojekt Ulm-Augsburg?

Die erweiterte Resolution der Gemeinde soll nun an die Verantwortlichen des Bahnprojekts geschickt werden. Schon im Februar vergangenen Jahres hatte Dinkelscherben eine erste Version davon verabschiedet. Zentrale Ziele darin sind ein 15-Minuten-Takt zwischen Dinkelscherben und Augsburg und möglichst wenig Flächenverbrauch durch neue Gleise.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ob am Ende ein Neubau an der Autobahn oder ein Ausbau der Bestandsstrecke steht, ist noch nicht entschieden. Das Projektteam der Bahn prüft nach wie vor, auf welcher der vier möglichen Bahntrassen ICE und TGV eines Tages mit bis zu 300 Stundenkilometern in höchstens 26 Minuten von einem Hauptbahnhof zum anderen fahren. Die Entscheidung darüber soll im kommenden Jahr stehen.